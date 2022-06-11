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11 Haz 2022 13:21

İran ile Venezuela `20 Yıllık İş Birliği Anlaşması’ imzaladı

İran ile Venezuela `20 Yıllık İş Birliği Anlaşması’ imzaladı

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’un, Tahran temasları kapsamında iki ülke arasında ‘20 Yıllık İş Birliği Anlaşması ve bir dizi anlaşma imzalandı.

Cumurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi bir ziyaret kapsamında İran’a gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu Tahran’daki Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Reisi ve Maduro baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Reisi-Maduro görüşmesi sırasında iki ülke arasında ‘20 Yıllık İş Birliği Anlaşması ve bir dizi anlaşma imzalandı.

Venezuela lideri Maduro, dün akşam Hispan TV’ye verdiği demeçte, Tahran temasları sırasında Venezuela ve İran arasında 20 Yıllık İş Birliği Anlaşması imzalanacağını bildirmişti.

Nicolas Maduro, "Yarın (22 Haziran) imzalayacağımız bir iş birliği planı üzerinde çalışıyoruz. Bu doğrultuda İran-Venezuela ilişkileri için 20 yıllık kalkınma planları ve stratejileri belirlenecek." demişti.

Maduro, iki günlük resmi bir ziyaret için dün akşam saatlerinde Tahran'a geldi. Maduro’ya Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

News Code 1902761
https://tr.mehrnews.com/news/1902761/

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