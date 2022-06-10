Maduro'dan İran'a önemli ziyaret

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, iki günlük resmi bir ziyaret için bugün Tahran'a geldi. Maduro’ya Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

İran medyasına göre, Cumhurbaşaknı Reisi ve Maduro’nun resmi karşılama töreni yarın Sadabad Sarayında yapılacak.

Maduro, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, iki ülke arasında yeni projeler konusunda mutabakata vardıklarını ifade etmişti.

ABD’nin yaptırımlarına hedef olan İran ve Venezuela arasında geçen yıldan bu yana işbirliğinin hızlı bir şekilde arttığı biliniyor.

Maduro hükümeti, özellikle petrol sanayisinde önemli ekipmanları İran’dan temin ediyor. Venezuela’nın 2021 yılında petrol üretiminini artırmasında İran önemli rol oynadı.