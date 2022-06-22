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22 Haz 2022 13:25

Blinken ile Bennett telefonda İran'ı görüştü

Blinken ile Bennett telefonda İran'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Siyonist Başbakan Naftali Bennett ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı web sitesinde yer alan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Siyonist Başbakan Naftali Bennett telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran ve çöken koalisyonun erken seçim kararı ele alındı.

Blinken-Naftali görüşmesinde Washington-Tel Aviv ilişkilerinin olumlu bir havada devam etmesi vurgulandı.

Irakçı rejim başbakanı Naftali Bennett ile onun koalisyon ortağı ve Dış İşleri Bakanı Yair Lapid dün (20 Haziran Pazartesi) akşam işgal rejiminin parlamentosu durumundaki Knesset'i feshederek erken seçime gitme kararı almıştı.

News Code 1903034
https://tr.mehrnews.com/news/1903034/

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