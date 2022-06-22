Blinken ile Bennett telefonda İran'ı görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı web sitesinde yer alan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Siyonist Başbakan Naftali Bennett telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran ve çöken koalisyonun erken seçim kararı ele alındı.

Blinken-Naftali görüşmesinde Washington-Tel Aviv ilişkilerinin olumlu bir havada devam etmesi vurgulandı.

Irakçı rejim başbakanı Naftali Bennett ile onun koalisyon ortağı ve Dış İşleri Bakanı Yair Lapid dün (20 Haziran Pazartesi) akşam işgal rejiminin parlamentosu durumundaki Knesset'i feshederek erken seçime gitme kararı almıştı.