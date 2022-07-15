İran'dan Biden ve Lapid'in ortak bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı SÖzcüsü Nasır Kenani, sosyal medya Twitter'den yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden ve Siyonist Rejim Başbakanı Yair Lapid'in imzaladığı ortak bildirisine tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Biden ve Lapid'in bildirisinde ABD'nin İsrail'in güvenliğini ve askeri üstünlüğünü sürdürme konusundaki kararlı taahhüdü vargulanmıştır. Yanlış anlaşılmasın; hedef sadece İran değil; bildiriye göre, Arap v İslam ülkeleri de Siyonist Rejimin üstünlüğünü her zaman kabul etmelidir. Dolayısıyla bölge için ana tehdit kaynağı oldukça açıktır.

Sahte İsrail rejimi, ABD başkanlarının yolculuğunun ilk durağı olduğu ve ilk hedef de onun güvenliğini ve üstünlüğünü korumak olduğu sürece, bölge milletleri ve ülkeleri barış, istikrar ve huzura kavuşamayacaktır."