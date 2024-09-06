İran ve Bahreyn dışişleri bakanları telefonda görüştü

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’yi arayarak tebrik etti.

İran'la ilişkilerin önemine değinen Alzayani, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan döneminde Tahran ile Manama arasındaki siyasi diyaloğun ilerletilmesini umduğunu ifade etti.

Irakçi ise Bahreynli mevkidaşına tebriklerinden dolayı teşekkür ederken, iyi komşuluk politikası çerçevesinde komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin yeni İran hükümetinin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Taraf sağlanan anlaşmalar kapsamında diyalog ve siyasi temasların devam etmesi gerektiğini vurguladı.