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30 Haz 2022 10:58

İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani telefonda başkent Doha'da yapılan yeni tur müzakereleri görüştü.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefonda görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Doha'nın ev sahipliğinde yürütülen müzakereler ele alındı.

Katar, önceki gün, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, ISNA haber ajansına verdiği demeçte "İran, Doha'nın Tahran ile dostane bağları nedeniyle görüşmelere ev sahipliği yapması için Katar'ı seçti." demişti.

News Code 1903200
https://tr.mehrnews.com/news/1903200/

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