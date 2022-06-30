İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefonda görüştü.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Doha'nın ev sahipliğinde yürütülen müzakereler ele alındı.
Katar, önceki gün, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.
İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, ISNA haber ajansına verdiği demeçte "İran, Doha'nın Tahran ile dostane bağları nedeniyle görüşmelere ev sahipliği yapması için Katar'ı seçti." demişti.
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