İran ekibi müzakereleri ciddi bir şekilde sürdürüyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, müzakere ekibinde yer alan Ali Bakıri Keni'nin Dışişleri Bakanlığı ile ciddi ve tam koordinasyon içinde yaptırımların iptali için mantıklı ve aktif bir şekilde görüşmeleri sürdürdüğünü bildirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında, "Müzakere sürecinde elimzden geleni yapacağız. Amerika'nın gerçekçi olması ve İran'ın anlaşmanın tüm ekonomik avantajlarından yararlanması için istikrarlı bir garanti elde etmesi, müzakerelerin sonucunu verimli hale getirebilir." ifadesi kullanıldı.

Emir Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde, "Doha'daki görüşmeleri olumlu olarak değerlendiriyoruz." demişti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik yeni tur müzakerelere katılmak üzere 27 Haziran’da Katar'a gitmişti.