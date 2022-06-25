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25 Haz 2022 09:07

Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da

Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani, Mısır'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 yılın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ve Bahreyn'in Doha'ya uyguladığı ambargonun kalkmasının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kahire'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

En son 2015 yılında Mısır'ı ziyaret eden Al Sani'yi Uluslararası Kahire Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, liderlerin iki ülke arasından ikili ilişkilerin yanı sıra, ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeyi ele alacakları belirtildi. Ayrıca, iki ülkenin ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası siyasi konuların da görüşüleceği ifade edildi.

Ziyaret, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman'ın Mısır'a 5 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklamasından iki aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1903071
https://tr.mehrnews.com/news/1903071/

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