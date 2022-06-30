Reisi ve Putin arasında önemli görüşme

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 6. Hazar Denizi Kıyısı Ülkeleri Zirve Toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede Reisi, İran-Rusya ilişkilerine değinerek, “Vardığımız anlaşmalara hayata geçiriliyor. Bu çok iyi, net bir şey. Bu, iki devletimizin iradesinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik olduğunu gösteriyor. Ticari ve ekonomik bağlarımızı hiçbir şey durdurmadı, hiçbir şey de durdurmayacak." dedi.

İran ve Rusya'nın Hazar Denizi bölgesindeki işbirliğinin ikili ilişkilerde önemli bir alan olduğunu kaydeden Raisi, “Hazar Denizi’nde ulaşım, transit ve diğer konularda işbirliği yapabiliriz. Balıkçılık, turizm ve Hazar’ı ilgilendiren tüm alanları kastediyorum.” ifadesini kullandı.

Hazar Denizi'ne Kıyısı Olan Ülke Liderleri Zirvesi, dün Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gerçekleşti.

Zirveye İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. Aşkabat'taki Arkadağ Otel'de gerçekleştirilen zirvede enerji, ulaştırma, lojistik ve Hazar ülkeleri sınır güvenlik kurumlarının iş birliği konuları masaya yatırıldı.