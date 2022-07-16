ABD, Hindistan'a S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmamasını destekledi

ABD'de Temsilciler Meclisi, Rusya yapımı hava savunma sistemi S-400'leri almasına rağmen Hindistan'a savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı kapsamında yaptırım muafiyeti tanınmasını önerdi. ABD'nin NATO müttefiki olan Türkiye'ye aynı savunma sistemlerini aldığı için Washington, 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası' (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulamıştı.

CAATSA kapsamında ABD, hasım kabul ettiği Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden silah alımı yapan ülkelere yaptırım uyguluyordu.

NDAA'in perşembe günü Temsilciler Meclisi'nde görüşüldüğü sırada California Temsilcisi Ro Khanna, Çin'in saldırganlaştığını vurgulayarak Hindistan'ın kendisini koruyabilmesinin çok önemli olduğunu söylemişti.

Teklifte de "Bölgede artan tehditler karşısında ABD-Hindistan ilişkilerinin çok önemli" olduğu vurgulanırken yaptırımların "ters etki" yaratacağı savunuluyor.

Tasarı, yasalaşmadığı sürece Hindistan'a yaptırım uygulanmaması tavsiyesi resmiyete dökülmüş olmayacak.

Hindistan, Beyaz Saray'da Donald Trump'ın görev yaptığı dönemde potansiyel yaptırım uyarılarına rağmen 5 milyar dolarlık bir anlaşmayla beş tane S-400 ünitesi almıştı.

Hindistan, ilk S-400 sistemini hava kuvvetlerine teslim etti ve Punjab sektörüne kuruldu. Geriye kalan 4 sistemin de 6 ayda bir olacak şekilde Hindistan'a ulaşması bekleniyor.

14 Aralık 2020'de Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle CAATSA yaptırımı uygulanmasına karar vermişti. Biden yönetimi de Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarması gerektiğini savunuyor.

Türkiye, S-400 alımı nedeniyle F-35 ortak üretim programından da çıkardı.

Bu hafta geçirilen NDAA paketinde ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını sınırlayan bir karar da kabul edildi.

Kaynak: T24