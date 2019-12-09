Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olarak gündem meselerle ilgili değerlendirmelerle bulundu.

İste akar'ın konüşmalarından başlıklar:

"NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır"

NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. Biz YPG ve Baltık planlarının aynı anda kabul edilmesini istedik.

Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi

Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek. Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz. Libya Mutabakatı, hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır. Bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı, uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz. Bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum.

Türkiye'nin içinde olmadığı planlar yürümez, çünkü garantör ülkeyiz. (Doğu Akdeniz) Sorunun çözümü için tüm tarafları masaya davet ediyoruz.

F35 ve S400'ler

Sayın Trump açık bir şekilde, "İnsanlar paralarını vermişler, Siz şimdi bunların parasını verdiği uçakları vermiyorsunuz. Bu nasıl mantık" diye ifade etti. F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız. S400'lerden dolayı bunları size veremeyiz dediler. Suriye'de S400'ler var Rusya'nın, İsrail'in ABD'nin F35'leri bu bölgede uçuyor. Herhangi bir etkileşim yok. Biz F35'in herhangi bir şekilde kodlarının açığa çıkmasını istemeyiz çünkü bizim için de önemli. S400'lerin personel eğitimi devam ediyor. Bu mümkün olmazsa başka arayışlar içine girebiliriz. Biz hala F35 ile S400 konusunun çözülebileceğini beklediğimizi ifade ediyoruz.

F35'ler önemli uçaklardır hava kuvvetlerimize güç katacaktır. Her bir uçak modeli geldiğinde daha güçlü oluyor. F16'larımız ömür devrini tamamlayınca yeni nesil bir uçak almamız lazım. Bu F35 de olmayabilir, vermezseniz ne yapacağız. Başka alacağız. F35'in bin kalemde değişik parçası Türkiye'de yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber