Suriye'ye yönelik askeri müdahale teröristlere fayda sağlayacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ayetullah Hamanei görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ile ticaret hacminin mevcut kapasitelerin çok altında olduğunu dile getirerek, “Bu sorun cumhurbaşkanları arasındaki müzakerelerde çözülmeli.” dedi.

Ayetullah Hamanei, keyfi ihtilaflardan uzak duruma ve fitne yaratıcı politikalara karşı duyarlı olmanın İslam ümmetinin izzeti ve büyüklüğü için önemli olduğunu belirterek, “Bölgedeki nifak ve düşmanlığın ana sebeplerinden biri ABD'nin işgalci Siyonist Rejim’e destek vermesidir.” ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, Filistin'in İslam dünyasının ilk meselesi olduğuna dikkat çekerek, “Bazı devletlerin Siyonist Rejim’le normalleşmesine rağmen, milletler bu gaspçı rejime şiddetle karşı çıkıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Amerika'ya ve Siyonist Rejime güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Bugün ne Siyonist Rejim, ne ABD ve ne de başkaları Filistinlilerin büyük hareketini durduramayacak ve sonuç Filistin halkının lehine olacaktır.” dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün çok önemli olduğunu anlatan Ayetullah Hamanei, kuzey Suriye’de yapılacak olası askeri harekat hakkında, şunları kaydetti:

“Suriye'nin kuzeyinde yapılacak herhangi bir askeri saldırı kesinlikle Türkiye, Suriye ile birlikte tüm bölgeye zarar verecek ve teröristlere fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda Suriye hükümetinden beklenen siyasi süreç de gerçekleşmeyecek.”

Devrim Lideri, Erdoğan’ın terör örgütleriyle mücadelede ortak işbirliği teklifine, "Terörle mücadelede sizinle mutlaka işbirliği yapacağız.” yanıtını verdi.

Ayetullah Hamanei, Erdoğan’a hitaben, “Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz. Sizler de Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğiniz olarak görmelisiniz. Suriye sorunu müzakere yoluyla çözülmeli. İran, Türkiye, Suriye ve Rusya bu sorunu diyalog yoluyla sonlandırmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan tarafından geri alınmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ayetullah Hamanei, "Tabii ki İran-Ermenistan sınırını engelleme politikası gündemde olursa İran İslam Cumhuriyeti buna karşı çıkacaktır, çünkü bu sınır binlerce yıllık bir iletişim yoludur.” diye konuştu.

Devrim Lideri, İran ile Türkiye arasındaki tüm bölgesel meselelerde işbirliğinin artırılmasının faydalı ve gerekli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Biz her zaman iç meselelerde ve Türkiye’ye dış müdahale konuusnda Ankara hükümetini savunduk ve sizin de söylediğiniz gibi zor zamanlarda birbirimizin dostuyuz ve Türkiye'nin Müslüman milleti için dua ediyoruz.”

Erdoğan da bu görüşmede, Kurban Bayramı ve Gadir-i Hum Bayramını tebirk ederek, İslam dünyasının birliği ve İran ile Türkiye arasındaki dayanışmayı artırmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, “Türkiye, İran'a yönelik zulüm karşısında hiçbir zaman sessiz kalmadı, iki ülkenin kardeşliği her alanda yaygınlaştırılmalıdır.” dedi.

İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı çıktıklarını anlatan Erdoğan, "İran'ın nükleer anlaşmadaki meşru beklentilerini destekliyoruz ve Türk şirketlerini İran'a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin tutumunun net olduğunu belirterek, “Suriye hükümetinden siyasi süreç başlatmasını bekliyoruz. Astana Zirvesi'nde Suriye meselesi gündemde ve olumlu sonuçlar almayı umuyoruz.” şeklinde konuştu.