Erdoğan, Ayetullah Hamanei ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de hazır bulundu.

Erdoğan, Tahran'da yapılacak üçlü zirve için gittiği İran'da bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Erdoğan'a Tahran ziyaretinde, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhrubaşkanı Erdoğan ve Rus lideri Putin 7.si yapılacak Astana Süreci zirvesi için bugün Tahran’da buluşacak. Liderlerin akşam saatlerinde bir araya gelmeleri ve toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Reisi ve Erdoğan'ın başkanlıklarında bugün Tahran'da yapılacak.