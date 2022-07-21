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21 Tem 2022 11:23

MGK bugün toplanıyor: Gündemde Suriye var

MGK bugün toplanıyor: Gündemde Suriye var

Milli Güvenlik Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısını bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem maddesi terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat hazırlıkları olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

Toplantıda Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.

Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

News Code 1903642
https://tr.mehrnews.com/news/1903642/

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