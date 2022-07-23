Velayeti, Suriye'nin kuzeyine olası harekatı değerlendirdi

Velayeti, İran'ın 'Doğuya Bakış' stratejisi ile ilgili olarak, “Rusya birçok durumda özellikle ileri teknolojiler konusunda bize yardım etti. Mantık ne diyor? Halkımız ve ülkemize her zaman düşmanlık yapan tarafa mı, yoksa bize yardımda bulunan tarafa mı gitmeliyiz? Elbette şunu söylemeliyim ki Çin ve Rusya bizimle kardeşlik antlaşması imzalamadı ama onlar da kendi çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Bu iki ülke Batılılardan daha akıllıca davranıyorlar! Bugün Asya kıtasında bağımsız olan ve ABD ile Batı'nın yayılmacı politikasına karşı duran üç önemli güç var. O da İran, Rusya ve Çin.” dedi.

19 Temmuz'da Tahran'ın ev sahipliğinde gerçekleşen İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi’ne ilişkin Velayeti, “ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye yaptığı başarısız ziyaretin ardından İran, Rusya ve Türkiye'nin katılımıyla 3’lü zirvenin yapılması, üç ülke arasındaki ilişkinin ilerlemekte olduğunu gösteren çok önemli bir adımdır. Bu zirve ile Biden'ın bölgesel ziyareti arasındaki fark, Biden’ın gezisinin en başında başarısız olmasıdır. Tahran Zirvesi’nde bölgesel güvenlikte etkili olan ve ileriye dönük işbirliğine öncülük eden ülkeler yer aldı. Bu zirvede hiçbir ülke başka bir ülkeye emir vermez. Üç ülke bölgesel, uluslararası ve ikili veya çok taraflı konuları tartışır.” ifadelerini kullandı.

Velayeti, “Devrim Lideri, neden Amerikan güçlerinin Doğu Fırat bölgesinden kovulması gerektiğine vurgu yaptı?” sorusuna ise, “Doğu Fırat Suriye topraklarının önemli bir parçası. Fakat Amerikalılar yüzsüzce bu bölgelerde varlıklarını sürdürüyorlar ve Suriye’nin stratejik alanlarını kullanırken ülkenin petrol rezervlerini de çalmaya devam ediyor. Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin vurgusu bunun içindir ve bu bakış açısıyla Suriye'nin kaynaklarının yağmalanmaması için Doğu Fırat’ın serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Elbette bilmelisiniz ki düşmanın Suriye’deki varlığı ne olursa olsun kınanır ve Suriye halkının ve hükümetinin mücadelesi ile Allah'ın izniyle Amerika'nın bu bölgeleri terk etmek zorunda kalacağını göreceğiz.” yanıtını verdi.

Ayetullah Hamanei’nin Türkiye’nin olası Suriye harekatı hakkındaki görüşünü değerlendiren Velayeti, şunları kaydetti:

“Türkiye, Suriye krizi sırasında teröristleri Özgür Suriye Ordusu adı altında topladı. Bunlar Türkiye’nin beklentilerini karşılamadığı için Ankara’nın Suriye politikası başarısız kaldı. Öte yandan Kuzey Suriye'deki silahlı Kürt grupların varlığı Türkiye için bir sorun olarak kaldı.

Kürt güçleriyle her zaman karşıt görüşte olan Türkiye bu sorunu çözmek için Kuzey Suriye için iki pratik çözüm düşünmüş. Bunlar Türk medyasında yer alıyor. İlk çözüm Suriye topraklarının 30 kilometre derinliğinde güvenli bir bölge oluşturmak. İkinci çözüm ise Türkiye’nin hedef alınmasını önlemek için iki milyondan fazla Kürt göçmeni kamplara yerleştirmektir.

İlk çözümle ilgili olarak, Suriye ülkesinin toprak bütünlüğü söz konusu ve tabii ki Suriye ordusunun direnişiyle karşılaşacaktır. Bu, bölgedeki savaşı körükleyebilir. İkinci çözümde ise, etnik temizlikle birlikte insan hakları ve zorunlu göç sorunu var. Bunlar bölge tarihinde özellikle Kafkasya’da yaşanmıştır.

Dolayısıyla Suriye'nin kuzey bölgelerindeki teröristlerin varlığı gibi ortak sorunu çözmenin en iyi yolu, bölge ülkeleri arasında Suriye ülkesinin egemenliğine saygı çerçevesinde müzakereler yapılmasıdır. Aynı zamanda bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi için teröristler arasında ayrım yapılmamalı."