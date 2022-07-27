İslam Cumhuriyeti, dinin siyasetten ayrılmasını geçersiz kıldı

İran genelindeki cuma namazı hatipleri bugün sabah saatlerinde, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle Tahran'da düzenlenen kutlamaya dikkat çekerek, bu kutlamayı garip bir fenomen olarak nitelendi ve şunları ifade etti:

"Bu kutlamada her türden insan vardı ve herkes bariz farklılıklarına rağmen din taraftarıydı.

Cuma namazı hatiplerine hitap eden Devrim Lideri, onlara halk arasında özellikle gençler arasında olmayı ve onlarla konuşmayı tavsiye ederek, "İnsanlar arasında olmak önemli bir şeydir. O yüzden insanlardan uzak durmayın ve iletişiminizi belirli bir grupla sınırlandırmayın. Elbette son yıllarda cuma hatipleri en popüler devrimci kurumlar arasında yer almıştır" dedi.

Kötü niyetli kişiler tarafından sürekli olarak yayılan şüphelerle başa çıkmayı cuma hatiplerinin en önemli görevlerinden biri olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, "Bugünkü muharebe alanı yumuşak gücün sahasıdır ve düşman bu sahada şüphe yaymakla insanların imanının sağlam kalesine sızmaya ve onları yok etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Batı medeniyetinin kimliğinin merkezi noktasını, yani "dinin siyasetten ayrılmasını" geçersiz kılmayı İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptığı en büyük işlerden biri olarak gören Ayetullah Hamanei, "İslam Cumhuriyeti, din sloganı ile sadece kendini korumakla kalmamış, İran'ın ilerlelemesi ile de batılıların uzun zamanca din ve siyaseti bağdaşmaz gösterme çabalarına meydan okudu. Bu nedenle Siyonistler ve ABD'nin başını çektiği Batılı güçlerin mafyası, bu parlak gerçeğe kızmakta ve sürekli olarak İslam Cumhuriyeti'ne saldırmayı planlamaktadır" ifadelerinde bulundu.