Serdar Kılıç’tan Ermenistan sınırında inceleme

Türk medyasına göre; Kars’ta Ani Ören Yeri, Peynir Müzesi, Harp Tarihi Müzesi ve Akyaka Doğu Kapı Sınır Kapısını ziyaret eden Büyükelçi Kılıç, basına kapalı ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Daha önce Türkiye -Ermenistan sınırında Siyonist İsrail menşeili bir firma tarafından mayın temizliği yapıldığı belirtilmişti.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyü kırsalında mayın temizliği çalışmalarının devam ettiği söyleniyor.

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan her hangi bir bilgi paylaşılmadı.

Türkiye ile Ermenistan 1990'lı yıllarda kesilen diplomatik ilişkileri başlatmak için geçen yılın sonunda karşılıklı adımlar atmaya başlamıştı. 1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Ankara ve Erivan'ın Aralık 2021’de başlattığı normalleşme süreci kapsamında iki ülke özel temsilci atamış, bu temsilciler ilk kez Ocak ayında bir araya gelmişti. Ermenistan hükümeti, normalleşme süreci kapsamında önce, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren sona erdireceğini duyurdu. Şubat ayı itibarı ile iki ülke arasında doğrudan uçuşlar başladı.