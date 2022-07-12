Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Erivan- Bakü ilşkilerini değerlendirdi

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin gündemini mümkün olan en kısa sürede ilerletmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Armen Grigoryan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev ile yaptığı son görüşmenin iptal edildiğinin göz önüne alındığında sürecin çıkmaza girip girmediği hakkında verilen soruya cevaben su şekilde konuştu:

"Ben bunu çıkmaz olarak tanımlayamam, çünkü öncelikle sınır belirleme çalışmalarıyla ilgili ilk görüşme Başbakan yardımcıları düzeyinde yapıldı ve her iki taraf da bu görüşmeyi olumlu değerlendirdi. Bir sonraki görüşmenin Moskova'da ve daha sonra Brüksel'de yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Umarız en kısa sürede anlaşmaya varılır ve bu görüşme gerçekleşir. Ayrıca, Başbakan yardımcılarının yakın zamanda St. Petersburg'da ablukanın sona erdirilmesi konusunda bir araya geldiklerini ve genellikle tutumlarını mümkün olduğunca yakınlaştırmaya çalıştıklarını da biliyorsunuz. Bu konuda da olumlu bir sinyal olduğunu düşünüyorum ve ilerlemek için bir fırsat var."

Güvenlik Konseyi Sekreteri, Ermenistan'ın müzakerelere hazır olduğunu ve Azerbaycan adına böyle bir siyasi iradenin varlığı halinde daha hızlı ilerlemenin mümkün olacağını kaydetti.

Kaynak: Ermenihaber