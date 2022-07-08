Şemhani, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Resmi temaslar kurmak üzere Erivan'a giden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, dün akşam Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel meseleler ele alındı. Şemhani, iki ülke liderlerinin, ilişiklerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi konusundaki iradelerini göz önüne alındığında, ekonomik işbirliği seviyesinin de aynı ölçüde, hatta daha fazla artması gerektiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, bölge ülkeleri arasında mevcut sorunların diyalog ile çözülmesine ve şiddetten kaçınmasına vurgu yaparak, bölgede her türlü gerginliğin, bölge dışı güçlerin varlığı için zemin hazırladığını ve bunun kesinlikle yararlı olmadığını belirtti.

Şemhani, Tahran- Erivan arasındaki siyasi ilişki düzeyinden memnun olduğunu ve iki ülke arasındaki anlaşmaların tam olarak gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Ermenistan hükümetinin, iki ulusun çıkarlarını ve refahını güvence altına almak temelinde İran ile kapsamlı işbirliği düzeyini yükseltmeye hazır olduğunu belirtti.