Ermenistan, İran ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istiyor

Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Arsen Avagyan İran'ın Doğu Azerbaycan Valisi Abidin Hürrem ile bir araya geldi.

Avagyan görüşmede "İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Büyükelçi Avagyan Ermenistan'a yakın İran'daki vilayetlerinin bu ülke için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Tebriz'de bir konsolosluk kurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Avagyan ayrıca Aras Nehri'nin her iki ülke için önemli olduğunu bu nedenle İran'ın çevresel kaygılarını gidermek amacı ile Ermenistan'daki madenlerden birinin kapatıldığını belirtti.