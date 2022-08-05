Macron ve Aliyev, Karabağ'daki gerilimi görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev'i arayan Macron, son günlerde bölgede yükselen gerilimlerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Macron, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerin sürdürülmesinin ve 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasının önemine dikkati çekti ve Fransa'nın iki ülke arasındaki diyaloğun devamını desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

AA'ya göre, Aliyev ise Ermenistan tarafından bir askeri provokasyon daha yapıldığını, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yapılan provokasyon sonucu bir Azerbaycan askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Azerbaycan ordusunun provokasyonu engellediğini ifade eden Aliyev, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdüren Ermenistan askerlerinin ve yasa dışı Ermeni askeri birliklerinin Azerbaycan topraklarından çıkarılması gerektiğini kaydetti. Bunun henüz Ermenistan tarafından sağlanmadığını belirten Aliyev, Erivan yönetiminin 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriyi ihlal ettiğini ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.

Aliyev, üçlü bildirinin hükümleri gereği Rusya Savunma Bakanlığı ile varılan mutabakat sonucunda Laçın koridoruna alternatif yeni yolun güzergahının belirlendiğini bildirdi. Yolun Azerbaycan tarafından inşa edildiğini ve bitmek üzere olduğunu belirten Aliyev, işler tamamlandığında Rus unsurların o yola konuşlandırılmasının planlandığını kaydetti.