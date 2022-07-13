Türkiye'den Ermenistan'a yeni görüşme teklifi

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşan bir Türk diplomatik kaynak, Türkiye’nin, Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için bir diğer görüşmeyi Ankara veya Erivan'da yapmayı teklif ettiğini, ancak şu ana kadar Ermenistan’dan herhangi bir yanıtın olmadığını belirtti.

Ajansın aktardığına göre Ankara'daki kaynak, "İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinden bahsediyorsak, müzakerelerin üçüncü ülke ve güçlerin katılımı olmadan gerçekleşmesi mantıklı olur. Ankara'da veya Erivan'da bir görüşme yapmayı teklif ettik ama henüz bir cevap almadık.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ermeni Haber