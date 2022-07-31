İran'ın dış politikadaki dengeli yaklaşımı değişmez

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Çinli mevkidaşı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinden önce Phoenix haber ajansına verdiği demeçte, İran'ın temel politikasının dış ilişkilerde dengeye dayandığını vurguladı.

Bazı Çinlilerin İran ile Batı arasındaki ilişkilerin nükleer anlaşma çerçevesinde şekillenmesi durumunda Tahran ve Pekin'in ilişkilerinin gölgede bırakılacağından endişe duymasını reddeden Seferi, "Endişelenecek bir şey yok. İran Cumhurbaşkanı, hükümetin dış politika alanındaki ilkeli yaklaşımının dengeli bir yaklaşım olduğunu defalarca vurgulamıştır. Nükleer anlaşmanın gerçekleşmesi halinde İran ile Batı arasındaki ilişkiler normale dönerse Çin dahil dostlarını unutması mümkün olmayacak ve İran'ın dış ilişkilerde dengeye dayalı bu temel politikası değişmeyecektir" dedi.

Seferi, İran'ın ticaret ortağı ülkelerle ekonomik işbirliği ile ilgili olarak, "Özellikle ekonomik sektörde ülkelerle işbirliğini geliştirmekten yanayız. İran hatta bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliği konusunda Orta Asya, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan ile ekonomik bir birlik oluşturulabilmesi için tek para birimi önerisinde bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in son Tahran ziyaretini değerlendiren Seferi, "Bu gezi, transit ve enerji de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ve özellikle enerji alanında yatırım geliştirme konusunda çok önemli, uzun vadeli ve stratejik bir faaliyettir" ifadelerinde bulundu.