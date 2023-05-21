Hirmend Nehri su hakkı konusu göz ardı edilemeyecek bir meseledir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin açık oturumu önce yaptığı konuşmada, ilk kez dünya turuna çıkan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filonun ülkeye dönüşünü tebrik etti.

Galibaf, Hirmend Nehri su hakkı konusuyla ilgili olarak, "Hirmend su hakkı anlaşması, İran ve Afganistan komşuluk tarihinin dokunulmaz bir parçasıdır. Bu anlaşmanın eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulanması, her iki ülkenin de yararınadır ve Batı Afganistan ile Doğu İran'ın büyük bölümlerinin iklimsel, coğrafi ve insani durumunu korumanın yanı sıra karşılıklı çıkarları garanti eder" dedi.

Galibaf, "Bu hayati bir meseledir ve göz ardı edilmeyecektir. Afgan yetkililerin İran'ın bu konudaki olumlu iradesine yapıcı bir şekilde yanıt vermelerini ve Afganistan'daki yeterli su rezervlerini göz önünde bulundurarak iki ülke ilişkilerinde ciddi bir sorun çıkmasının önüne geçmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.