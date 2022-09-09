İran'ın dış diplomasideki eylemlerinin benzeri görülmemiştir

İran'ın Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, Erbain yürüyüşü merasimlerine değinerek, bu merasime katılanları emperyalize karşı uluslararası bir heyet ve büyük bir topluluk olarak nitelendirdi.

13.hükümetin elde ettiği başarılarına dikkat çeken Hüccet'ül İslam Sıddıki, "Bu süre zarfında hükümet ekonomik konularda büyük adımlar attı. Ayrıca, dış diplomasi ile ilgili olarak benzeri görülmemiş eylemlerde bulundu. Hükümet tarımsal konularla da beklenenden daha fazlasını yaptı" dedi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, "Hükümet 11 aylık bu süre zarfında diğer ülkelere 41 ekonomi heyeti gönderdi. Ayrıca, diğer ülkelerden 28 ekonomi heyeti İran'a geldi. İran'dan 48 heyet ekonomik müzakereler için diğer ülkeleri ziyaret etti. 220 uluslararası belgeye imza atıldı" ifadesini kullandı.

Hüccet'ül İslam Sıddıki ayrıca, 13. hükümet düneminde Çin ile 25 yıllık ve Rusya ile 20 yıllık stratejik belge dahil olmak üzere uluslararası iki belgenin hayata geçirildiğini ifade etti.