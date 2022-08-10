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10 Ağu 2022 12:44

Meksika'da çete operasyonunda 13 kişi öldü

Meksika'da çete operasyonunda 13 kişi öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis, 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika basınında yer alan habere göre, El Salto kentine bağlı San Lorenzo semtinde, organize suç örgütüne operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, çatışmanın sonunda polisin kontrolü tamamen sağladığı belirtilerek, zorla alıkonulan 2 kişinin sağ kurtarıldığı bildirdi.

Bölgede polisin geniş çaplı önlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Yeni Şafak

News Code 1904053
https://tr.mehrnews.com/news/1904053/

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