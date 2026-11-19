Şi, Trump ve Putin APEC marjında üçlü görüşme yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şıncın’daki APEC Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği üçlü toplantı tamamlandı.

Beyaz Saray muhabirlerinin bildirdiğine göre, 3 lider arasındaki görüşme yaklaşık 1,5 saatin ardından sona erdi.

Trump'ın görüşmenin sona ermesinin ardından ülkeden ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıktığı belirtildi.

ABD, Çin ve Rusya liderleri, ilk kez "stratejik istikrar diyaloğu" niteliğinde üçlü zirve gerçekleştirmiş oldu.

Avrupa ve Orta Doğu'daki savaşların, Pasifik'teki güç rekabetinin gölgesinde üç ülkeyi aynı masada buluşturan toplantıda Ukrayna, İran veya Kuzey Kore ile bağlantılı güncel jeopolitik kriz konularının ele alınması bekleniyordu.

Zirve, büyük güçler arasında bu türden bir toplantının yakın dönemdeki ilk örneği olması dolayısıyla sembolik anlam taşıyor.