Pakistan’dan sel felaketinin ardından uluslararası yardım çağrısı

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu can kaybı son 24 saatte 119 artarak 1033'e yükseldi. Evlerini terk eden insanlar daha yüksek ve kuru noktalara hareket ederken, Pakistan yönetimi uluslararası camiadan daha fazla yardım talebinde bulundu.

Pakistan'da haziran ayı ortasında başlayan ve giderek etkisini artıran muson yağmurlarının neden olduğu can kaybı yükseliyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi, son 24 saatte 119 kişinin daha muson yağmurları nedeniyle can verdiğini açıkladı. Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 1033'e yükseldi.

Uzun süredir ekonomik zorluklarla mücadele eden Pakistan'da yaşanan doğal felaket çok sayıda insanı yardıma muhtaç hale getirdi. Pakistanlı yetkililer, şimdiye değin ABD,

İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yardım çağrısına karşılık verdiğini ancak daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Köyler sulara gömüldü

Muson yağmurlarının en çok etkilediği Sindh bölgesinde yer alan çok sayıda köyün sulara gömüldüğü kaydedildi.

Bölgeyi ziyaret eden gördü tanıkları, toprak yapı köy evlerinin oluşan sel suları ile çamur olup aktığını katardı. Bazı köylerde ise su seviyesinin aşırı şekilde yükselmesi nedeniyle sadece ağaç tepelerinin göründüğü kaydedildi.

Evlerinden çıkmayı başaran köylülerin yüksek noktalara hareket ettiği ancak burada da temiz su ve gıda sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Euronews