Pakistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı bini geçti

TRT Haber'e göre, Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Haziran ayından bu yana ölenlerin sayısı bin 33'e yükseldi. Ulusal Felaket Yönetimi yetkilileri, sadece dün 119 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC'ye demeç veren İçişleri Bakanı Salman Sufi, milyonlarca kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin yardım fonuna katkıda bulunduğunu belirten bakan, daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sufi, "Pakistan ekonomik sorunlarla mücadele ediyordu; tam bunların üstesinden gelmek üzereyken muson felaketi başladı" dedi.

Bakan, kalkınma projelerindeki fonların selden etkilenen insanların kullanımına aktarıldığını söyledi.

Türkiye de Pakistan'a insani yardım gönderileceğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'a yardım malzemelerini taşıyan iki uçağın bu sabah hareket ettiğini duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de selden etkilenen bölgeleri ziyaret ettikten sonra "felaketin büyüklüğünün" beklenenden daha ağır olduğunu söyledi.