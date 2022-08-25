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25 Ağu 2022 14:19

Abe suikastı sonrası Japonya polis teşkilatının en üst ismi istifa ediyor

Abe suikastı sonrası Japonya polis teşkilatının en üst ismi istifa ediyor

Eski Başbakan Abe Şinzo'nun suikast sonucu ölümü sonrası, Japonya Polis Ajansı (Keisatsuço) Genel Müdürü İtaru Nakamura'nun görevi bırakacağı bildirildi.

2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle "Japonya'nın en uzun süre Başbakanı" unvanına sahip Abe'nin temmuzda uğradığı suikastın yankıları sürüyor.
Keisatsuço Genel Müdürü İtaru Nakamura, "Ulusal Polis Ajansının yeni güvenlik gereklilikleri temelindeki tedbirleri istikrarlı uygulamayı planladığını" söyledi.

T24'de göre, Olayın sorumluluğunu üstleneceğini açıklayan Nakamura, "Elbette ki yeni kadrolarla yola devam etmek, işin doğasında var" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonuna istifasını veren Polis Şefi Nakamura'nın talebinin, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki kabine tarafından onaylanması bekleniyor.

Ajansa 1986'da giren ve ekseriyetle suç soruşturmaları ile organize suçlarla mücadelede çalışan 59 yaşındaki Nakamura, son görevinde bir yıldır çalışıyordu.

Öte yandan Nara Eyalet Polis Müdürü Onizuka Tomoaki de istifa edeceğini açıkladı.

News Code 1904385
https://tr.mehrnews.com/news/1904385/

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