Orhan Pamuk'tan yeni roman geliyor

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Kağıt Oynayanlar" adlı yeni bir roman hazırlığında olduğunu duyurarak, "Oyun kağıtlarını nasıl ürettikleri romanımın hikayesi ama ben o oyun kağıtlarını da yapıyorum. Bu sefer bir müze yapmıyoruz ama oyun kağıdı yapıyoruz."

Pamuk yeni romanının konusuna ilişkin olarak, "Belki de gençliğimde, 22 yaşıma kadar ressam olmak istediğim için, yazdığım bir romana tekabül eden, onu resimleyen, illüstre eden değil tekabül eden, onunla bir ilişkiye geçen bir şey yapma işini (romana) koymayı seviyorum" dedi.

Masumiyet Müzesi'ne 6 yeni eser eklendi

Kitabın 33, 61, 62, 75, 76 ve 77. bölümlerini ifade eden yeni eserler, 5 aylık çalışmanın sonunda tamamlandı.

Pamuk, müzenin açılışının 10. yılı dolayısıyla hazırlanan eserlere ilişkin düzenlenen toplantıda, Masumiyet Müzesi'nin aynı isimli romanıyla ilgili olduğunu belirterek, "Müzede, romandaki kahramanların kullandığı eşyalar, resimler, hayaller ya da onların havasını gösteren şeyler sergileniyor." dedi.

Müzeyi kurmaya, 17-18 yıl önce henüz romanı yazarken karar verdiğini dile getiren Pamuk, kitaptaki her bölüme özel bir eser hazırlandığına işaret etti. Pamuk, müzenin, sonrasında kurulan Masumiyet Vakfına bağlandığını anlatarak, "Müzemiz bilet fiyatlarıyla ayakta duruyor. Hatta kar ediyor. Bu karı cebime atmıyorum. Bu yıl olduğu gibi müzeyle, sanatsal işlerle ilgili yeni kutular yapıyoruz. Kutuların replikalarını yapıyoruz. Vakfımız kar ediyor. Masumiyet Müzesi açılana kadar cebimden para verdim ama açıldıktan sonra hiç para koymadım. Bununla da övünüyorum." ifadelerini kullandı.

Müzeyi 10 yılda 285 bin kişi ziyaret etti

Müzeyi 10 yılda 285 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Pamuk, ziyaretçilerin yaklaşık yarısının yabancı olduğunu belirtti.

Kitaptaki ücretsiz biletin 36 bin kişi tarafından kullanıldığını dile getiren Pamuk, en sevdiği kitabının Masumiyet Müzesi olmadığını da söyledi.

Müze açıldığından bu yana geçen 10 yılda dünyada da tanındığını anlatan Pamuk, şunları kaydetti:

"Pek çok ünlü geldi. 2014'te Avrupa Yılın Müzesi oldu. Bizden sonra Amsterdam'daki Rijks Müzesi aynı ödülü aldı. Bizden evvel Louvre Müzesi yaptığı renovasyondan dolayı ödül aldı. İkisi arasında ödül aldık. Çok şeref duyduk. Umberto Eco'dan Nobel Ödülü almış Mo Yan'a kadar pek çok kişi geldi. Önümüzdeki 10 gün içinde bizden randevu aldı, dünyanın en ünlü sanatçılarından Jeff Koons gelecek. Entelektüel dünyadan müzemize büyük bir ilgi var."

Müzede yer alan eşyaların bulunduğu camekanlı kutulardan 40'ının replikasının yapıldığını belirten Pamuk, bunların Çin'de 5 yıl, 5 şehir ve 5 müze gezdikten sonra buradaki müzelerden birinde daimi kalacağını bildirdi.

Kaynak: Sputnik