Ankara'da "Fars Şiiri ve Edebiyatı Günü" münasebetiyle program düzenlenecek

İran'ın Türkiye Büyükelçiliği Kültür Ataşesi tarafından "Fars Şiiri ve Edebiyatı Günü" münasebetiyle 19 Eylül Pazartesi günü Ankara'da bir program düzenlenecek.

Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşecek olan programa İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım, Dr.Adnan Karaismailoğlu, Dr Halil İbrahim Sarıoğlu ve İran'ın Türkiye Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Kamran Daneşniya konuşmacı olarak katılacak.

Saat 17:00'da başlayacak olan programda Fars Şiiri ve Edebiyatı'nın önemi ve Usta şair Şehriyar'ın şiirleri anlatılacak.

Şehriyar'ın vefat yıldönümü olan 27 Eylül günü İran İslam Cumhuriyeti Kültür Devrimi Yüksek Kurulu'nun kararıyla "Fars Şiiri ve Edebiyatı Günü" olarak belirlenmiştir.

Şehriyar kimdir?

İran ve Türk edebiyatının en tanınmış şairlerinden Şehriyar, şiirlerini hem Azerbaycan Türkçesi hem de Farsça yazmıştır. Şairliğinin ilk zamanlarında “Bihcet” mahlasını kullanmış, sonraları iki defa Hafız falına bakarak kendisi için bir mahlas istemiş, faldan aşağıdaki iki beyit çıkınca, mahlasını “Şehriyar” olarak değiştirmiştir.

“Felek devlet sikkesini Şehriyar’ların adına bastırdı

Kendi memleketime gidip kendi Şehriyar'ın olayım”

Şehriyar, 83 yıllık hayatından sonra 18 Eylül 1988'de Tahran'da Mehr hastanesinde akciğer iltihabı ve kalp yetersizliğinden vefat etmiş, Tebriz’de Şairler Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.