İran'da Orhan Pamuk'un "Kar" eserinin ikinci baskısı çıktı

Mustafa Alizade tarafından Farsça'ya çevrilen dünyaca tanınmış Türk yazar Orhan Pamuk’un kaleme aldığı “Kar” adlı romanın ikinci baskısı yapıldı. Bu kitabın ilk baskısı 2017 yılında yapılmıştı.

2006’da Nobel Ödülü kazanan yazar Orhan Pamuk, bu kitabı 1991-2001 yılları arasında kaleme almıştır. Romanın özeti şöyledir:

"Kar adında sürüklü bir şair yıllar sonra Türkiye’ye geri dönüyor. Kar yağmaya başlayınca Kars ilinde genç kadın intiharlarını incelemek amacıyla ülkenin en ücra köşesine ayak basıyor. Soğuk bir kış ayında Kars’ta yerel seçimler yapılmakta ve tüm şartlar İslamcı partilerin kazanması yönünde. Emniyet teşkilatı başkanı bile çirkin müdahalelerde bulunuyor. Kar fırtınası sonucu tüm iletişimler kesiliyor ve dehşetli bir darbe planı hazırlanıyor."

20.yüzyılda Türkiye’de bulunan dindar ve laik diye iki grup arasındaki çatışmalarlar bu romanın ana temasını oluşturuyor.

Alizade, Orhan Pamuk'un bu eserini Morin Freely’nin İngilizce tercümesinden Farsça'ya çevirmiştir.

751 sayfalık kitabın ikinci baskısı "Puyende Yayınları" tarafından basılıp İranlı kitapseverlere sunulmuştur.