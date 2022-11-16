Trump, ABD başkanlığına adaylığını resmen açıkladı

Florida’nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago malikanesinde açıklama yapan Trump, "Amerika’nın geri dönüşü şimdi başlıyor" dedi.

Trump adaylığı ile ilgili şöyle konuştu:

"Uzun zamandır, on yıllardır savaşın olmadığı bir dönem, bunu o kadar uzun bir süredir başaran ilk başkandım. Dünya barış içindeydi. Amerika gelişiyordu ve ülkemiz muhteşem bir gelecek yolunda ilerliyordu. Çünkü Amerikan halkına büyük sözler verdim ve diğer başkanların aksine sözlerimi tuttum. Bizim liderliğimizde, biz büyük ve şanlı bir millettik. Bu, uzun zamandır duymadığınız bir şeydi. ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum"