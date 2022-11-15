Pashinyan ve Blinken telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

İki taraf Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Washington DC'de yapılan üçlü görüşme hakkında fikir alışverişinde bulunu.

Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde ve Dağlık Karabağ sorununun çözümünde desteğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

İki taraf insani meselelerin çözümü de dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik ve istikrar düzeyini artırmaya yönelik adımlar konusunda görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldılar.

Kaynak: Armenpress