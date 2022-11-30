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30 Kas 2022 19:10

İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor

İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor

İstanbul'da bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi. Buna göre İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geleceği açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İBB UKOME Toplantısı'nda 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi konuşuldu.

Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.

News Code 1906179

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