İran saldırısının boyutu ortaya çıktı: ABD’nin E-3 Sentry’si isabet aldı(+foto)

ABD merkezli CBS News, İran’ın düzenlediği füze ve İHA saldırılarının ardından bölgede bulunan bazı ABD askeri tesislerinde meydana gelen hasarı gösteren yeni görüntüler yayımladı.

Görüntülerin, ABD ordusunda görev yapan askerler tarafından, ordudaki sıkı medya kısıtlamaları nedeniyle kimlikleri gizli tutulmak şartıyla CBS News’e ulaştırıldığı belirtildi.

ABD’li bir asker, CBS News’e yaptığı açıklamada, ABD’nin bölgedeki üslerinin önemli ölçüde hasar gördüğünü, ancak bu durumun Amerikan kamuoyuna yeterince yansıtılmadığını söyledi.

CBS News’in haberine göre, Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde kaydedilen görüntülerden biri, dört motorlu Boeing E-3 Sentry tipi bir erken uyarı uçağının doğrudan isabet aldığını gösteriyor. Görüntülerde, saldırı nedeniyle uçağın arka bölümünün gövdeden ayrıldığı görülüyor.