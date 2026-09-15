Hürmüz Boğazı’nda bir gemi hedef alındı

İngiltere merkezli Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda bir geminin kimliği belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını açıkladı.

UKMTO’dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda bir geminin kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

Son günlerde Hürmüz Boğazı ve çevresinde neredeyse her gün bir deniz kazası veya olay yaşandığına dair haberler geliyor. Dün de İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki yasak bölgeden geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patladığını ve büyük bir yangın çıktığını açıklamıştı.