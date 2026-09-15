Yakın zamanda ABD güçlerinin gerçek kayıplarını açıklayacağız

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngilizce paylaştığı mesajda, ABD’lilerin iddialarını "asılsız" olarak nitelendirdi.

Erakçi’nin paylaşımında, "İddia: İran savunmasızdır.

Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü ve tesisi yerle bir edilmiş, onlarca ABD uçağı ateşe verilmiştir. (Kaynak: Pentagon)

Bu, buzdağının sadece görünen kısmıdır!

Uygun zamanda ABD güçlerinin gerçek kayıplarını açıklayacağız ve İran'ın savunmasız olduğu yalanını ortaya atanlar için utanç verici bir tablo ortaya çıkacaktır!" ifadeleri kullanıldı.