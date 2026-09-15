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15 Eyl 2026 21:50

Yakın zamanda ABD güçlerinin gerçek kayıplarını açıklayacağız

Yakın zamanda ABD güçlerinin gerçek kayıplarını açıklayacağız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD’li yetkililerin "İran’ın savunmasız olduğu" yönündeki iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngilizce paylaştığı mesajda, ABD’lilerin iddialarını "asılsız" olarak nitelendirdi.

Erakçi’nin paylaşımında, "İddia: İran savunmasızdır.

Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü ve tesisi yerle bir edilmiş, onlarca ABD uçağı ateşe verilmiştir. (Kaynak: Pentagon)

Bu, buzdağının sadece görünen kısmıdır!

Uygun zamanda ABD güçlerinin gerçek kayıplarını açıklayacağız ve İran'ın savunmasız olduğu yalanını ortaya atanlar için utanç verici bir tablo ortaya çıkacaktır!" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Erakçi'den ABD'ye yanıt: İran savunmasız değil

News ID 1938584

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