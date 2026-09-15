Hürmüz’de Amerikan Predator’ü düşürüldü: İran hava savunmasından yeni mesaj

Mehr Haber Ajansı: İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD’ye ait MQ-1 Predator tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İHA’nın Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından kullanılan gelişmiş bir hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, operasyonun İran’ın entegre hava savunma ağı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. İran tarafı operasyonun teknik ayrıntılarını paylaşmadı. Ancak bu açıklama, İHA’nın tespit, takip ve imha sürecinde farklı hava savunma unsurlarının birlikte çalıştığına işaret ediyor.

MQ-1 Predator neden önemli?

ABD’nin MQ-1 Predator İHA’sı, uzun yıllardır keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılan önemli platformlardan biri. Daha sonra silahlandırılan bu İHA, saldırı görevlerinde de kullanılmaya başlandı.

Predator’ün en önemli özelliği yüksek hızından çok, uzun süre havada kalabilmesi ve sahadan istihbarat toplayarak bu bilgileri kontrol merkezine aktarabilmesi. Bu nedenle böyle bir İHA’nın görevini tamamlamadan düşürülmesi, askerî açıdan önemli kabul ediliyor.

Hürmüz’de düşürülmesi neden önemli?

İHA’nın Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülmesi gelişmeye ayrı bir önem kazandırıyor. Dünyanın en önemli stratejik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz, Körfez’deki güvenlik gelişmelerinin de merkezinde bulunuyor.

İran açısından ise bölge, ülkenin güvenliği ve stratejik savunması bakımından kritik öneme sahip. Bu nedenle bölgede faaliyet gösteren yabancı askerî uçak ve İHA’lar İran hava savunması tarafından yakından takip ediliyor.

ABD İHA’larına yönelik ilk olay değil

İran daha önce de MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper tipi Amerikan İHA’larını düşürdüğünü açıklamıştı. Son olay da İran’ın ABD’ye ait keşif ve gözetleme İHA’larına karşı hava savunma kapasitesini öne çıkarıyor.

İran’ın açıklamalarına göre bu tür operasyonlar, yalnızca bir İHA’nın imha edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda karşı tarafın istihbarat faaliyetlerinin de kesintiye uğratılması anlamına geliyor.

Hürmüz’de MQ-1 Predator’ün düşürülmesi, İran’ın hava savunma sistemlerinin bölgedeki yabancı İHA faaliyetlerini takip ettiğini ve gerektiğinde müdahale edebildiğini gösteren yeni bir gelişme olarak öne çıkıyor.