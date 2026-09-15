  1. Azerbaycan
15 Eyl 2026 14:39

Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiği ifade edildi. 

Ayrıca, ikili ilişkilerin perspektifleri, bölgesel meseleler ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

News ID 1938573

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