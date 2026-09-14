Aras: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Eşsiz Turizm Rotası

İran’ın kuzeybatısında, Aras Nehri boyunca uzanan bölge, tarihi mirası ve etkileyici doğal manzaralarıyla ziyaretçilerine farklı bir gezi deneyimi sunuyor.

Bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri olan Aziz Stepanos Manastırı, sarp kayalıklar ve yeşil vadiler arasında yer alan tarihi dokusuyla öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki İran’daki Ermeni Manastır Toplulukları’nın bir parçası olan manastır, bölgenin en önemli kültürel miraslarından biri.

Aras’ın doğal güzellikleri ise tarihi yapılar kadar etkileyici. Aras Nehri’nin oluşturduğu vadiler, kayalıklar ve farklı jeolojik oluşumlar, bölgeyi doğa ve fotoğraf tutkunları için cazip bir destinasyona dönüştürüyor.

Aras UNESCO Küresel Jeoparkı, yaklaşık 1.670 kilometrekarelik alanıyla zengin jeolojik mirası ve doğal çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Bölgede Çoban Şapeli, Ziyaülmülk Köprüsü, Hoca Nazar Kervansarayı, Asiyab Kharabe Şelalesi ve Aras Demir Köprüsü gibi tarihi ve doğal noktalar da bulunuyor. Aras Nehri kıyısında uzanan bu güzergâh, tarih, kültür ve doğayı aynı rota üzerinde keşfetmek isteyenler için Kuzeybatı İran’ın öne çıkan turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.