Fidan: İran'ın istikrarı bölgemiz için önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, İran'daki gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan'ı yakından ilgilendirdiğini belirterek, “İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı bölgemizi doğrudan etkilemektedir” dedi. Mevcut ihtilafın bir an önce diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istediklerini ifade eden Hakan Fidan, son dönemde artan karşılıklı saldırıların barış çabalarına ciddi zarar verdiğini belirtti.

Bakan Fidan, bölgedeki gerilimi artıran eylemlerin sona ermesi gerektiğini söyleyerek, Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlerin sağlanması ve savaş öncesi statükoya dönülmesi çağrısında bulundu.

Krizin çözümü ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili tüm taraflarla temasların sürdüğünü aktaran Bakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin de giderek derinleştiğini belirtti.