Siyonistlerin psikolojisi çöküyor: Bir yedek asker daha intihar etti

7 Ekim 2023’ten beri yaşanan savaşlar, işgalci İsrail ordusunda ruh sağlığı krizine yol açtı.

Siyonist rejim medyasına göre, işgal altındaki topraklarda bir yedek askerin ölü bulunduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu olayın son aylarda yedek askerler arasında görülen bir dizi intihar vakasının devamı olduğu vurgulandı.

Siyonistİsrail ordusu ise yedek askerin ölüm nedeninin henüz netleştirilmediğini savunurken, olaya ilişkin soruşturma açıldığını açıkladı.

2025 yılında 22 Siyonist asker intihar etti

Bu ay başında yedek birliklerde görev yapan 46 yaşındaki bir İsrail askeri intihar etmişti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 2025 yılında görev başındayken 22 asker intihar etmiş, bu durum İsrail ordusunda son 15 yılda en yüksek yıllık intihar sayısı olarak kayıtlara geçmişti.