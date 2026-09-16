ABD resmen açıkladı: ‘Uzaya silah yerleştirdik’

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, önceki gün Hava, Uzay ve Siber Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin uzaya silah konuşlandırdığını ve bunların Amerikan kuvvetlerini savunmak için kullanılacağını söyledi. CNN’in haberine göre, Washington’ın hamlesi “Rusya ve Çin’e gözdağı verme” amacı taşıyor.

Silahla ilgili ayrıntı vermeyen Meink, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını da es geçti. ABD Hava Kuvvetleri de konuya ilişkin açıklama yapmadı. Silahların yörüngeye ne zaman yerleştirildiği gizemini korurken, Meink “Bugün, tehditler nerede olursa olsun onlara karşı hazır olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle ABD düşman saldırılarına karşı savunabilecek yörünge üstü uzay kontrol silahlarına sahip” yorumunu yaptı.

İLK TEPKİ ÇİN’DEN

Açıklamanın Çin ve Rusya’nın askeri uzay programlarını hızlandırdığı, uydusavar denemeleri yaptığı ve hipersonik silah teknolojilerini geliştirdiği bir dönemde yapılması dikkat çekti. Pekin yönetimi rahatsızlığını belli ederek, “ABD’yi uzaydaki askeri yığılmasını durdurmaya” çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin uzun zamandır uzayın barışçıl kullanımına ve uzay güvenliğinin sağlanmasına kendini adamıştır. Uzayda herhangi bir silahlanma yarışına veya uzayın silahlandırılmasına ya da savaş alanına dönüştürülmesine yönelik her türlü girişime karşıyız” dedi. Rusya tarafından ise açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi. Zaharova yaptığı açıklamada “Washington, kendi dar çıkarları uğruna, uzayda yaşanacak herhangi bir silahlı çatışmanın insanlık için doğuracağı felaket niteliğindeki sonuçları tamamen göz ardı etmeye hazır. Bu, uzayla ilgili çalışmalar ve ülkelerin uzayı keşfetme imkanı için tehlike yaratıyor, Dünya gezegeninde çok sayıda sosyal ve ekonomik süreçler için riskler oluşturuyor. Uzayda silah yarışının önlenmesine yönelik somut adımların acilen atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.