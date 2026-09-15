Ensarullah Sözcüsü: Suudiler yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Suudi Arabistan’ın saldırılarına sert tepki göstererek, Suudilerin yenilgiden başka bir şey elde edemediğini vurguladı.

Ensarullah Sözcüsü ve Yemen barış müzakereleri heyeti başkanı Muhammed Abdüsselam açıklamalarda bulundu.

Abdüsselam, Suudi rejiminin Yemen’e yönelik saldırgan hava saldırılarını sürdürdüğünü ve yalnızca birkaç gün içinde 350’den fazla saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıların kamu ve özel mülkleri hedef aldığını, sivil kayıplara yol açtığını söyledi.

Suudi rejimini Yemen’in egemenliğinin sürekli ihlali ile sivilleri ve mallarını hedef almaktan sorumlu tuttuklarını ifade eden Abdüsselam, Yemen’e yönelik bu saldırgan askeri tırmanmanın Suudi rejiminin hedeflerinin hiçbirine ulaşamayacağını, aksine durumu daha da karmaşıklaştıracağını vurguladı.

Suudi rejimini askeri seçeneği daha önce denediğini ve yenilgiden başka bir şey elde edemediğini belirten Abdüsselam, bu başarısız yaklaşıma dönüşün, diyaloga veya barışa inanmayan saldırgan bir zihniyeti gösterdiğini söyledi.