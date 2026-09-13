Babülmendep ve Hürmüz Boğazı: Küresel Ekonomi Direnişin Elinde

El Ahd haber kanalına değerlendirmelerde bulunan Arap stratejist Hassan Alyan, bölgedeki jeopolitik güç dengelerinin köklü bir değişim sürecine girdiğine dikkat çekti. Yemen ordusunun Babülmendep Boğazı’na bakan batı kıyılarındaki kontrolünü pekiştirmesi ile İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki mutlak hakimiyetinin birleştiğine vurgu yapan Alyan, bu durumun küresel ekonomi için yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.

“Tek Kutuplu Dünya Düzeni Sona Erdi”

Alyan, Babülmendep ve Hürmüz boğazlarının "Direniş Ekseni"nin etkisi altına girmesinin, küresel ekonominin en az yüzde 40’ını stratejik bir kilit noktasına dönüştürdüğünü savundu. Alyan sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyadaki güç dengeleri değişti. Tek kutuplu dünya düzeni artık sona erdi ve çok kutuplu bir sistem doğdu. BRICS Zirvesi’nde vücut bulan bu değişim, ABD öncülüğündeki Batı’nın on yıllardır bölgede kurmaya çalıştığı siyasi dengeleri de fiilen geçersiz kılıyor.”

“Batı Medyasının Bölgeyi Şekillendirme Dönemi Bitti”

Batı’nın bölge halkları üzerindeki manipülatif medya gücünün de etkisini yitirdiğini belirten Alyan, “İran’dan Irak’a, Lübnan’dan Yemen’e kadar uzanan güçlü ve ortak bir irade var. Yemen, önümüzdeki dönemde ümmetin temel meselelerinde merkezi bir rol oynayacak,” ifadelerini kullandı.

Alyan’a göre bu tablo, Batı’nın bölge geleceğini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirme döneminin resmen kapandığının en net göstergesidir.