Galibaf: ABD'nin IKBY üzerinden İran'a saldırı planını çökerttik

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'ı ziyaret eden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani ile görüştü.

Görüşmede Galibaf, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattıkları savaşta büyük bir yenilgiye uğradıklarını belirterek, “Amerikalılar, İran’dan böyle bir direnişle karşılaşacaklarını ve İran İslam Cumhuriyeti karşısında böyle bir yenilgi alacaklarını belki de hiç düşünmemişlerdi. Herkes ABD’nin hem askeri hem de siyasi alanda yenildiğine şahit olmuştur” dedi.

ABD'nin hiçbir zaman komplolarından vazgeçmeyeceğini belirten Galibaf, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında, özellikle komşu ülkelerle ekonomi, siyaset ve güvenlik başta olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkilerimiz de doğal olarak bu şekildedir”

"ABD'nin IKBY üzerinden İran'a saldırı planını çökerttik"

Galibaf, 40 günlük savaş süreci sırasında bazı ayrılıkçı grupların sınır bölgelerindeki hareketliliğine değinerek, “Amerikalılar, 40 günlük savaşta IKBY üzerinden İran’a karşı askeri saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Ancak bölgedeki dostlarımızın yardımı ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin zamanında müdahalesiyle düşmanın bu komplosu boşa çıkarıldı. Bu nedenle hem güvenlik hem de ekonomi alanında ilişkilerimizi her zamankinden daha fazla geliştirmeye çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, “ABD ve Siyonist rejim her zaman İran ile Irak arasında ihtilaf yaratmanın peşindedirler. Bölgede mutlaka yeni komplolar ve kışkırtmalar peşindeler. Bu yüzden yakın ilişkiler ve karşılıklı güvenle bu tür gerilimlere izin vermemeli, ABD ve Siyonist rejimin şeytani eylemlerinden etkilenmemeye dikkat etmeliyiz” uyarısında bulundu.

Galibaf, Kürt heyetinin İran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu temasların iki taraf arasındaki ekonomik, güvenlik ve siyasi ilişkilerin daha da geliştirilmesine vesile olmasını temenni etti.