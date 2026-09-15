İran petrolünün fiyatları yükseldi

Oil Price sitesinde yayımlanan verilere göre İran'ın hafif ve ağır ham petrol fiyatları küresel piyasalarda yükseliş kaydetti.
Kuzeybatı Avrupa teslimatlı işlemlerde İran hafif ham petrolünün varil fiyatı, bir önceki güne göre 2 dolar 43 sentlik artışla (yüzde 2,36) 105 dolar 25 sente yükseldi.
İran ağır ham petrolünün varil fiyatı ise 2 dolar 43 sentlik artışla (yüzde 2,41) 103 dolar 35 sente ulaştı.
Öte yandan küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı bugün 107 dolar seviyesini aşarak 107 dolar 90 sente çıktı.
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