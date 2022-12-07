Çin'ın Tahran Büyükelçisi Saadabad Sarayı'nı ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Chang Hua, Tahran'ın tarihi yerlerinden biri olan Saadabad Sarayı'nı ziyaret etti.

Chang Hua, sosyal medya Twitter hesabından fotoğraflar paylaşarak" Sonbahar manzarasının tadını çıkarmak üzere geçen hafta sonu eşimle birlikte Saadabad Sarayı'nı ziyaret ettim. Gerçekten muhteşemdi" mesajı yazdı.

Saadabat Sarayı, İran’ın son şahının ve ailesinin konut sarayıydı. Kentin kuzey kesiminde, Elbruz dağına bakan saray oldukça modern ve Avrupa mimari tasarımlarından etkilenmiş muhteşem bir yapıdır. Saray kompleksinin içinde, uzun boylu ağaçlarla dolu güzel bir bahçe yer alıyor. Kompleks içerisinde farklı boyutlarda 20 bina var. Bu binalar ile birlikte 1979 İran İslam Devrimi’nden sonra müzeye dönüştürülmüştür. Müzede Şah ve Şahbanu (Kraliçe) kullandıkları mücevher ve elbise koleksiyonları içeren eserler bulunuyor.